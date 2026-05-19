中国のポータルサイト・捜狐に18日、「韓国ファッションブランドのMUSINSA（ムシンサ）が2030年までに中国で100店舗体制を構築する計画だ」との記事が掲載された。記事はまず、上海市内の淮海中路と安福路に登場したムシンサの店舗に言及。「一つはシンプルで高級感のある『ムシンサ スタンダード』、もう一つは流行に敏感な人々を集める『ムシンサ ストア』。これらはいずれも『ムシンサ』から生まれたものだ」と紹介し、「韓国で