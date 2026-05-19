スターバックスとサントリービバレッジ＆フードはきょう19日、チルドカップシリーズの新商品「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」を全国のファミリーマートで期間限定発売した。いちご果肉と果汁を使用し、“いちごをそのまま頬張るような体験”を楽しめる初夏限定のデザートドリンクとなっている。【画像】華やか…鮮やかな赤色がきらめく“いちご感”満載のパッケージ同商品は、一粒ずつ丁寧に手摘みしたいちご