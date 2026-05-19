きょう19日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜後7：00〜)では、北海道・札幌市にある創業24年目の鉄板焼き屋が登場する。【オモウマ写真】「こんなおいしいもんが…」うなるドライカレー（700円）70代の夫婦が切り盛りするこの店のお好み焼きは、豚肉、エビ、イカ、ホタテ入りの“スペシャル月見天”（1584円）が名物。ソース、マヨネーズに加えて表裏にかつお節をふりかけ