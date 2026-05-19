アイドル卒業後も俳優、モデルとして活動を続ける永尾まりや（32）が、19日発売の『週刊FLASH』（光文社）表紙＆巻頭に登場した。【写真】モテクイーンの魅力全開！表紙を飾った永尾まりや「爆モテ」を自認する男女16人がモテNo.1の座をかけて恋の駆け引きを繰り広げた恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（ABEMA）で見事クイーンに選ばれた永尾。10ページにわたるグラビアでは、モテクイーンの魅力を遺憾なく発