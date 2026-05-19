timeleszがアニメ映画「君と花火と約束と」（7月17日公開）の主題歌を担当する。今作のために書き下ろされた新曲「消えない花火」。メンバーの佐藤勝利（29）がアニメ映画初主演を務め、日本3大花火大会の一つ、長岡まつり大花火大会が舞台の作品に花を添える。一枚の謎の絵がつなぐ時を超えたはかなくも切ない恋を描いた一作で、佐藤が主人公、女優の原菜乃華（22）がヒロインの声優を務めた。「消えない…」は出会いの奇跡