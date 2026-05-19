国の「ギャンブル等依存症問題啓発週間」が１４日に始まった。厚生労働省は、ギャンブル依存が疑われる人の割合を成人の１・７％と推計している。島根県内のギャンブル依存症当事者の家族らでつくる支援団体に所属する６０歳代女性が啓発週間を前に読売新聞のインタビューに応じ、「ギャンブル問題は家族内だけで解決しようとせず、専門機関に相談してほしい」と呼びかけた。（桂川景）女性は３０歳代の息子が主にギャンブルで