8人組グループ・timeleszの佐藤勝利がアニメーション映画初主演を務める『君と花火と約束と』（7月17日公開）の主題歌がtimeleszの新曲「消えない花火」に決定した。このほど、楽曲を使用した本予告、メインビジュアルも公開された。【動画】佐藤勝利が声優挑戦『君と花火と約束と』超特報真戸香氏による小説『君と花火と約束と』（小学館「ガガガ文庫」刊）をもとにした今作は、新潟「長岡まつり大花火大会」を舞台とした切な