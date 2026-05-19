1972年5月15日の本土復帰から54年を迎えた沖縄県。その最西端に位置する与那国島では、2016年に自衛隊が配備されて以来、台湾有事を念頭に置いた軍事拠点化が進み、日米の共同訓練が行われている。【映像】軍事訓練の様子防衛増強への是非が問われる中で2025年8月に行われた町長選挙では、医療や生活基盤の立て直しといった離島特有の課題も大きな争点となった。選挙直後には米軍による攻撃用ロケットの搬入計画も持ち上がり、