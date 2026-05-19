元号が平成に変わった1989年、巨人入団時の監督、藤田元司さんが戻ってこられた。グアムキャンプ初日。練習後に言われた。「駒田、いっぱい苦労してきたな。頑張っていい選手になった。レギュラーで使う気でいるからな」藤田さんはNHKの解説者時代、たしか広島戦で2軍から上がったばかりの私が代打で三振した時、「一生懸命打ちたい打ちたいでボールが見えなかったんでしょうね、必死だったんでしょうね」と話してくださった