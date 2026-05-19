小皿よりも小さく、大体10cm以下サイズの「豆皿」。この豆皿を組み合わせた定食が人気になっています。【写真を見る】小さな贅沢がたくさん…2026年トレンドグルメ「豆皿定食」ナゼ人気？【THE TIME,】 少しずつ色々楽しむ「豆皿定食」柄違いの丸い豆皿8枚が並び、それぞれに彩り豊かに盛られたおばんざい。そんな豆皿定食がいただけるのは、東京・丸の内にある和食店『おばんざい・炙り焼き・酒 菜な』。豆皿のおばんざい8種