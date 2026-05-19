在日韓国人3世の全辰隆（チョン・ジニュン）監督による長編商業デビュー作『3ミリの恋』が、11月6日に公開されることが決定した。主演は『怪物』『国宝』など話題作への出演が続く黒川想矢。ヒロイン役には、韓国で大ヒットしたホラー映画『破墓／パミョ』で注目を集めたキム・ジアンが起用された。【動画】『3ミリの恋』特報「山形国際ムービーフェスティバル2022」グランプリを受賞した短編映画『ミヌとりえ』、「第46回青龍