読み書きの多くをデジタルで行うようになって久しい。それでもなお紙の書類は手元にやってくる。説明会や記者会見などで、目の前に紙の資料があれば、話の要点を、ついそこに書き込んでしまう。大事なところはマークしてしまう。デジタル資料としてデータが配付されるのは、たいてい発表会開始直後か、終わってからなので、デジタル的に書き込む体制を整えるには時間に余裕がない。何か、自筆による書き込みが必要だというシチュエ