小惑星カリクロとふたつのリングのイメージ図。（Image: NASA, ESA, CSA, Leah Hustak (STScI)） 2024年2月11日の記事を編集して再掲載しています。見えぬけれどもあるんだよ。多分。土星と天王星の間に位置する小惑星、カリクロ。土星のようなリングを持っていることは知られてたんですが、その環の存在を支える、謎の衛星がいるらしいことが裏付けられました。カリクロは直径約160マイル（