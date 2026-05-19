『笑点』(日本テレビ系、毎週日曜17:30〜)と『週刊プレイボーイ』のコラボレーションが実現した。1966年に放送を開始した『笑点』と、同年に創刊した『週刊プレイボーイ』が、ともに60周年を迎えることを記念したもので、25日発売の『週刊プレイボーイ』23号に、笑点メンバー全員による撮り下ろし特別ビジュアルと、三遊亭小遊三の「袋とじ」企画が掲載される。三遊亭小遊三今回のコラボでは、『笑点』レギュラーメンバー全員によ