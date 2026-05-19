THE ANSWER編集部・カメラマンフォトコラム体操の世界選手権（10月・オランダ）代表選考を兼ねたNHK杯（東京体育館）は17日、全日本の得点を持ち越した男子の最終日が行われ、2021年東京五輪2冠・橋本大輝（日本生命／セントラルスポーツ）は首位で迎えた最終種目・鉄棒でまさかの落下。3年ぶりの優勝を逃した。そのシーンに、体操の繊細さを痛感させられた。（写真・文＝THE ANSWER編集部・中戸川 知世）あと数センチ、左手が