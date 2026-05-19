カブス戦でまさかの場面17日（日本時間18日）に行われた米大リーグ・ホワイトソックス―カブス戦で、選手が女性客に“罵倒”される事態が発生。負けじと言い返したシーンに波紋が広がっている。5回、守るカブスは中堅手“PCA”ことピート・クロウ=アームストロングが、右中間フェンス際の打球に飛びつくも、捕球できず。一走の村上宗隆が激走するなど2者が生還し、同点になった。問題のシーンはその後だった。外野フェンス越