これは筆者自身の体験です。家族旅行で訪れた温泉地で、あいにくの雨により予定していた過ごし方ができず、気持ちが沈んでしまった日のこと。そんな中、夫の何気ない一言をきっかけに外へ出たことで、家族で笑い合える時間の大切さに気づかされました。小さな出来事が、心を軽くしてくれた一日です。 雨の家族旅行で広がるモヤモヤ 家族旅行で温泉地に出かけた日のこと。自然の中でのんびり過ごすはずが、朝から雨が降り続き