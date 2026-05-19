ドラマや映画で引っ張りダコの俳優・佐藤二朗が20日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後後1・00)に出演する。 【写真】妻への愛父への思い熱く語る遅咲き俳優 4年前の初出演では「唯一貰った賞はNG大賞」と言っていたが、昨年公開された映画「爆弾」で演じた正体不明の中年男の怪演が話題を呼び、日本アカデミー賞最優秀助演男優賞をはじめ、主要な映画賞を総ナメにした。 佐藤が「俳優に