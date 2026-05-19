18日夜、福岡市西区で住宅2棟を焼く火事がありました。この火事で50代の女性が市内の病院に搬送されています。18日夜11時すぎ、福岡市西区小田で「住宅から火が出ている。」と近くに住む人などから、消防に複数の通報がありました。警察と消防によりますと、火は約5時間半後に消し止められましたが、火元の木造2階建ての住宅を焼いたほか、隣の住宅に延焼しました。この火事で、消火活動をしていた近くに住む50代の女性1人が、市内