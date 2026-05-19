「うたコン」時代をこえて愛される主題歌特集 5月19日（NHK総合よる7時57分〜）の「うたコン」は、「時代をこえて愛される主題歌特集」を放送。藤井フミヤは、チェッカーズ時代に発表したドラマ主題歌「星屑のステージ」、氷川きよしは風輪とともに大ヒット時代劇の主題歌「あゝ人生に涙あり」、放送2日後にはデビュー丸40年を迎える島津亜矢は2005年に日本のテレビドラマ主題歌としても起用されたマイケル・ジャク