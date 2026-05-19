【増田俊也 口述クロニクル「茶の間を変えたコメディアン 欽ちゃんのぜ〜んぶ話しちゃう！」】【前回を読む】萩本欽一（8）床に頭をつけて借金取りに謝る母親の姿を見てぼろぼろと涙がこぼれた作家・増田俊也氏による連載、各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。待望の第2弾は、「視聴率100％男」として昭和のテレビ界を席巻したコメディアンの萩本欽一氏です。◇◇◇増田「もう働くしかな