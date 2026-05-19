梅雨を前に、春ドラマは中盤から後半へ。堤真一（61＝写真）主演の「GIFT」（TBS系＝日曜夜9時）も前半を折り返し、5月17日の第6話で“第２章”が開幕。【もっと読む】堤真一が売れっ子になっても決して忘れない無口な父の教え「世帯視聴率は初回の9.4％からじわじわと数字を落とし、第4話、第5話は6％台。“第２章”で巻き返し、枠の底力を見せられるかに注目です」（テレビ誌ライター）その第6話は世帯視聴率7.3％（ビデオリ