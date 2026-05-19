ｔｉｍｅｌｅｓｚが、メンバーの佐藤勝利（２９）が主演声優を務めるアニメ映画「君と花火と約束と」（７月１７日公開、鈴木慧監督）の主題歌を担当することが１８日、分かった。タイトルは「消えない花火」で、現８人体制では初のアニメ映画の主題歌となる。真戸香氏の同名小説が原作。新潟・長岡市で毎夏開催される「長岡まつり大花火大会」を舞台に、一枚の謎の絵がつなぐ８１年の時を超えた切ないラブストーリーを描く。