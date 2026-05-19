俳優の黒川想矢（１６）が、韓国女優のキム・ジアン（１７）と映画「３ミリの恋」（チョン・ジニュン監督、１１月６日公開）にダブル主演することが１８日、分かった。主要キャストを演じたカンヌ国際映画祭の脚本賞受賞作「怪物」（是枝裕和監督、２３年）や、主人公の少年時代を演じた大ヒット映画「国宝」（李相日監督、２５年）など話題作に出演する若き演技派が、日韓合作映画に初挑戦する。同映画は日韓の歴史、文化を超