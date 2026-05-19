◆第３３回平安Ｓ・Ｇ３（５月２３日、京都競馬場、ダート１９００メートル）第３３回平安Ｓ・Ｇ３（２３日、京都）でロードクロンヌが重賞２勝目を狙う。前走のフェブラリーＳは１１着に終わったが、初Ｇ１、初の砂マイル戦など厳しい条件も重なった。昨年の当レース２着、２走前のプロキオンＳで重賞初制覇を飾った京都なら巻き返し必至だ。「ここでいい結果を出して、大井の帝王賞（７月１日）に向かいたいね」と四位調教師は