◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）第８７回オークス・Ｇ１は２４日、東京競馬場の芝２４００メートルで行われる。東大文学部出身と“異色”の経歴を持つ小笠倫弘調教師（５４）＝美浦＝は、フローラＳを勝ったラフターラインズでＧ１初制覇に挑む。胸が高鳴る。東大出身で開業２１年目の小笠調教師が、自慢の末脚でフローラＳを制したラフターラインズを大舞台に送り出す。Ｇ１・１３度