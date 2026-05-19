楽天・前田健太投手（３８）が２０日の日本ハム戦（エスコン）でＮＰＢ復帰後初白星を狙う。７日に出場選手登録を抹消されたが、１６日から１軍に合流して同戦に先発する予定。調整登板した１３日のファーム・リーグ、日本ハム戦（鎌ケ谷）では７回５安打１失点に抑えており、「いい状態、いい内容で戻ってこられた。やりたいことはできたので、あとはしっかりと結果を出すだけ」。１５年１０月２日の中日戦（マツダ）以来、３８