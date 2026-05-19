若原亮太プロによるレッスンの６回目。今回はショートアプローチについて指導する。＊＊＊グリーン周りのアプローチ。ここでのミスは致命的です。今回は、ショートアプローチでのミスの原因と対処法です。全てのショットに言えることですが、とにかく手打ちは禁物。スイングリズムが早くなることで、特にトップが出やすくなります。逆にボディーターンでリズム良く打つことができれば、ショートアプローチのミスは飛躍的