お笑いトリオ「３時のヒロイン」ゆめっちが撮影ショットを公開した。１９日に自身のインスタグラムを更新し、「ゆめっちのＮＥＷ宣材写真が可愛すぎる２年ぶりに新しくしました！素敵なお仕事待ってます」とつづったゆめっち。キュートなポーズの２枚と「３枚目と４枚目はボツ写真ｗｗｗ」と大きく口を開けた姿とコミカルなポーズをする写真もアップした。ハッシュタグには「＃ポーズ迷子」「＃私服コーデ」などとつけたほ