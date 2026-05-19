群馬・前橋市の集合住宅で18日に火事があり、1人の遺体が見つかりました。近所の人は「大きい爆発音みたいな音がして」と話しました。18日昼前、前橋市亀泉町にある4階建ての集合住宅の2階の部屋から火が出て、約3時間後に消し止められました。この火事で身元不明の1人が遺体で見つかり、警察は身元の確認を進めています。