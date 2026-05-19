フランス・パリで行われているG7（主要7カ国財務大臣・中央銀行総裁会議）に出席した片山財務大臣は、中東情勢を受けた原油価格の変動などが為替などに波及する状況に変わりなく、警戒が必要との認識を示しました。片山財務大臣：（円安について）中東の問題と投機筋ということがあるので、このことについては以前から申し上げている通り、その動きが続いているわけですから、我々としては必要に応じていつでも適切に対応をする。