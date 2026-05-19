タレント横澤夏子（35）と声優高橋李依（32）が、映画「君と花火と約束と」（7月17日公開）に出演することが発表された。日本3大花火大会の1つ「長岡まつり大花火大会」を舞台に、1枚の謎の絵がつなぐ時を超えたラブストーリー。timelesz佐藤勝利（29）が人と関わるのが苦手で自信が持てない主人公・夏目誠を、誠が思いを寄せる葉山煌を女優の原菜乃華（22）が演じる。アニメ「推しの子」のアイ役で知られる高橋が謎の少女・ハル役