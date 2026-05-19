◇ア・リーグブルージェイズ―ヤンキース（2026年5月18日ニューヨーク）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）は18日（日本時間19日）、ヤンキース戦に「3番・三塁」で先発出場する。岡本は加入後、名門ヤンキースとの対戦は初めて。初のヤンキースタジアムでのプレーとなる。前日のタイガース戦は休養となり出場のなかった背番号7が、熱狂的な敵地で自身10試合ぶりとなる11号を放ち存在感を示すことができるか注目だ。