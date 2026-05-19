timeleszの新曲「消えない花火」（7月29日発売）が、メンバーの佐藤勝利（29）が主演声優を務めるアニメ映画「君と花火と約束と」（7月17日公開）の主題歌に決定した。timeleszは現体制となって以後、映画主題歌を担当するのは初めて。同グループのシングルとしては初のポップバラードで、出会いの奇跡を花火になぞらえた美しくもはかないメロディーと歌詞が特徴的な1曲。日本3大花火大会の1つ「長岡まつり大花火大会」を舞台に、1