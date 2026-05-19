秋篠宮さまは千葉県で行われた「日本動物園水族館協会」の総会に出席されました。「日本動物園水族館協会」の通常総会は18日に市原市で行われ、秋篠宮さまは協会の総裁として出席されました。秋篠宮さまは「気候変動による諸課題や加速する野生生物の絶滅の危機を前にして、私たちは生物多様性保全にどのように尽力していくべきかを常に考えていく必要があると考えます」と述べられました。総会には全国各地から動物園や水族館の関