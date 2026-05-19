アメリカ西部カリフォルニア州のモスクで銃撃事件があり、警備員ら3人が死亡しました。10代の容疑者2人も死亡した状態で発見されています。地元メディアなどによりますと、18日正午前、西部カリフォルニア州サンディエゴにあるイスラム教の礼拝所のモスクで銃撃事件がありました。モスクはサンディエゴ最大の規模で子どもたちが通う学校も併設されていますが、教員や職員も含め全員避難して無事でした。一方、モスクの警備員を含む