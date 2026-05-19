俳優黒川想矢（16）が、日韓合作映画「3ミリの恋」（チョン・ジニュン監督、11月6日公開）に、キム・ジアン（17）とダブル主演することが18日、分かった。黒川の海外作品への参加は初。昨年公開された映画「国宝」で主人公の少年時代を演じ、大きな話題となり、6月には「免許返納！？」も控えている。初めての海外作品参加で、また大きく飛躍する。同作は、日本と韓国の高校生のラブストーリー。25年7〜8月にかけ、佐賀県唐津市、