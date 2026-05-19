遠足前夜、子どもみたいな行動を取るラブラドールレトリバーの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で26万3000回再生を突破し、「可愛すぎて涙が出る…」「健気に待ってるの尊い」「楽しみで仕方ないんだね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：深夜、明日の遠足が楽しみすぎて『玄関で待機する大型犬』→『今日じゃないよ』と伝えた結果…子供のような光景】 遠足