パパを巡る3兄妹の争奪戦の様子が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で10万回再生を突破し、「可愛いすぎて微笑ましい」「パパ大人気ですね！」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：豆柴を抱っこしていたら、1歳の女の子と大型犬が『羨ましい』と訴えて…可愛すぎる『赤ちゃん返りの瞬間』】 いなくなった豆柴 YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバー