プレミアリーグ第37節、アーセナルとバーンリーの一戦が行われた。悲願の優勝に向けて勝利がマストのアーセナルは、エゼとウーデゴーの同時先発の形でスタートする。立ち上がりはコーナーキックを与えるなど押し込まれたアーセナルだが、しだいにボールを持ちバーンリーのゴールにプレッシャーを与えていく。15分にはトロサールのニアへのシュートがポストを直撃する。アーセナルは狭いスペースを使いながら時折裏を突いていくが、