●きょう19日(火)の日中は汗ばむ陽気。夜は雲多めの空に●低気圧や前線の接近で、あす20日(水)～あさって21日(木)は天気ぐずつく＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜から今朝にかけて西日本の周辺は非常によく晴れていますが、日本の南や大陸方面では低気圧や前線による雲が大きくまとまってきています。 きょう19日(火)はこれまで県内を覆っていた高気圧が東へと離れ、日本の南や大陸からは低気圧や前線がじわじわと接