宝塚歌劇団は18日、月組トップ鳳月杏（ほうづき・あん）、同トップ娘役天紫珠李（あまし・じゅり）が「天穹のアルテミス」「Belle Epoque（ベルエポック）」東京宝塚劇場千秋楽の27年3月28日をもって退団すると発表した。鳳月は24年7月、トップ制度固定後では最も遅咲きの19年目でトップ就任。相手役として天紫が同時就任した。大劇場公演4作での退団となる。鳳月、天紫は19日にそれぞれ退団会見を開く。