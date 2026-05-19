M!LK佐野勇斗（28）が、ディズニー映画「トイ・ストーリー5」（7月3日公開）に、新登場のトイレトレーニング用おもちゃ「スマーティー・パンツ」役声優として出演することが決まり、18日に都内で発表イベントに出席した。声優は初挑戦となり、「この業界で一番トイ・ストーリーが好き。夢のような気分」と喜び、「アフレコでは納得がいかなくて、8割9割は撮り直したぐらいこだわった」と明かした。