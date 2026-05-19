施術を受けても、数日でまた痛む。座っているだけで、お尻や腰がつらくなる――。そんな「ぶり返す痛み」に悩む人にこそ試してほしいのが、自分で体を整える「自力整体」です。もちろん、通院による整体や治療によって体が整うことはとても大切です。一方で、その状態を維持するには、日々の生活習慣も大きく関わります。自力整体は、東洋医学をベースに、体をゆるめて老廃物を流し、不調を根本から整えるセルフケアメソッド。いま