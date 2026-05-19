G7の財務相らと自撮りを楽しむフランスのレスキュール経済・財務相＝18日、パリ（ロイター＝共同）【パリ共同】日米欧の先進7カ国（G7）は18日、パリで財務相・中央銀行総裁会議の初日の討議を開き、先端人工知能（AI）を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策を、6月の首脳会議（サミット）までにまとめることで一致した。出席した片山さつき財務相が記者会見で明らかにした。世界的な長期金利の上昇に対しては各国が懸念を示