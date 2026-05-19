ブラジルサッカー協会は１７日、北中米Ｗ杯に臨むメンバー２６人を発表した。ＦＷビニシウス（Ｒマドリード）、ＦＷラフィーニャ（バルセロナ）らが順当に選出され、ネイマール（サントス）も４大会連続で選出された。以下が２６人のメンバー一覧。▼ＧＫアリソン（リバプール）エデルソン（フェネルバフチェ）ウェヴェルトン（グレミオ）▼ＤＦサンドロ（フラメンゴ）ブレメル（ユベントス）ダニーロ（フラメンゴ）ドウグラス