Hey！Say！JUMP薮宏太（36）が18日、都内でミュージカル「ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート」（6月14日から）けいこ場取材会に出席した。共演のA．B．C−Zの橋本良亮（32）は、座長の薮から欲しい差し入れを問われると熟考した結果「冷やしキュウリ」とリクエスト。予想外の回答に薮は「過去に草〓（剛）さんだけですよ。たらいにキンキンの生野菜が入ってました」と大先輩による前例があったことを