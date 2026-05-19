俳優水上恒司（27）と東方神起ユンホ（40）が18日、都内で映画「TOKYO BURST−犯罪都市−」（内田英治監督、29日公開）の公開直前イベントに登場した。相性最悪の日韓警察バディを演じた。新宿駅東口を封鎖して行った撮影では、犯罪集団のボス役の福士蒼汰（32）らが800万円をばらまくシーンがあった。水上はこの日「僕らも悪役の気分を味わいたい」と札束風チラシをまいてシーンを再現。ユンホは撮影当時を振り返り「日本の方はす