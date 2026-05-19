一度きりなら失言として流すこともできる。しかし、繰り返されれば、それは確固たる“態度”として受け取られる。【写真】チョ・ヨンナム、元妻は“アカデミー女優”歌手のチョ・ヨンナム（80歳）が最近、再び元妻ユン・ヨジョンに言及したことで物議を醸した。すでに終わった関係を徹底して自己中心的な解釈でパッケージ化し、相手が必死に生きてきた人生までも、土足で自分のナラティブの中に引きずり込んでいる。バラエティとい