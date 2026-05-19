毎日の洗顔を、もっと前向きなスキンケア時間に♡INNISFREE（イニスフリー）から、“洗いながら整える”新発想の洗顔料『ビタC ブライトニング パックフォーム』が2026年6月1日（月）より登場します。ビタミンC²や緑茶酵素³を配合し、古い角質や毛穴汚れへアプローチ。まるでパックのような濃密テクスチャーで、洗うたびにつるんとなめらかな透明感肌へ導いてくれる注目アイテムです。